الإدارة الذاتية: قصف مشفى "خالد فجر" في حلب جريمة حرب

منذ 7 دقائق

أربيل (كوردستان24)- وجهت الإدارة الذاتية، اليوم السبت، نداء استغاثة عاجلاً إلى المجتمع الدولي، حذرت فيه من خطر وقوع "مجازر" وشيكة في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، وذلك جراء القصف المستمر الذي يتعرض له مشفى "خالد فجر" من قبل قوات الجيش السوري.

وأكدت الإدارة الذاتية في بيان رسمي، أن مشفى "خالد فجر" تعرض لاستهداف مباشر وممنهج منذ اليوم الأول لبدء العمليات العسكرية. وأوضحت أن قصف المنشآت الطبية والمدنية يمثل "جريمة حرب" مكتملة الأركان وانتهاكاً صارخاً للقوانين والمواثيق الدولية التي تحمي المدنيين والمرافق الصحية أثناء النزاعات.

وجاء في نص البيان: "إن استمرار هذا التصعيد العسكري يضع حياة المرضى والجرحى والكوادر الطبية في خطر حقيقي، ويؤدي إلى شلل تام في الخدمات الصحية، مما ينذر بوقوع كارثة إنسانية ومجازر بحق السكان المحاصرين".

كما حذرت الإدارة من أن تواصل القصف سيحرم آلاف المدنيين من حقهم الأساسي في تلقي العلاج، مما سيسهم في زيادة مضطردة في أعداد الضحايا نتيجة غياب الرعاية الطبية اللازمة.

وفي ختام بيانها، طالبت الإدارة الذاتية منظمة الأمم المتحدة والقوى الدولية الفاعلة بالتدخل الفوري والعاجل لوقف الهجمات، وتوفير الحماية اللازمة للمستشفيات والفرق الطبية، لضمان استمرار تقديم الخدمات الإنسانية دون عوائق أو تهديدات.