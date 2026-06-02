القضاء البحريني يسجن ضابطاً مدى الحياة لقتله موقوفاً

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أربيل (كوردستان 24)- أصدرت محكمة في البحرين الثلاثاء حكما بالسجن المؤبد بحق ضابط استخبارات على خلفية قتل ناشط من الطائفة الشيعية، وذلك بعد شهرين من إحالة الضابط للمحاكمة بتهمة "الاعتداء المفضي إلى الموت".

وأفادت وحدة التحقيق الخاصة التابعة للنيابة العامة في البحرين، في منشور على إنستغرام، بأن "المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت بجلساتها المنعقدة اليوم الثلاثاء الموافق 2 أيار/يونيو 2026 حكمها في القضية الخاصة بوفاة أحد الموقوفين، حيث قضت بمعاقبة المتهم بالسجن المؤبد".

وكانت وزارة الداخلية أفادت بأن المتوفى أوقف على ذمة "قضية سعي وتخابر ونقل معلومات للحرس الثوري الإيراني"، وفق ما نقلته فرانس برس.

وكان "معهد البحرين للحقوق والديموقراطية" ومقره لندن، أعلن وفاة محمد الموسوي (32 عاما)، الذي قال إنه أوقف عند نقطة تفتيش في 19 آذار/مارس.

وأضاف أن عائلته التي لم تحصل على أي معلومات عنه منذ توقيفه، تلقت اتصالا للحضور إلى المستشفى العسكري لتسلّم جثته.

وأظهرت صور نشرها المعهد آثار ضرب وإصابات على الوجه والجسد والقدمين، ما أثار "مخاوف جدية من تعرضه للتعذيب قبل وفاته"، بحسب المنظمة.

وأعلنت وحدة التحقيق الخاصة البحرينية في منتصف نيسان/أبريل "انتهاء تحقيقاتها بشأن وفاة أحد الموقوفين، وإحالتها مرتكب الواقعة محبوسا للمحاكمة الجنائية، مسندة إليه تهمة الاعتداء المفضي إلى الموت".

وقالت إنها تلقت خبر وفاة الموقوف في 27 آذار/مارس عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإخطار من المفتش العام لدى جهاز المخابرات الوطني.

وتعرضت البحرين ودول خليجية أخرى على مدى أسابيع لهجمات أطلقتها إيران ردا على الضربات الإسرائيلية الأميركية عليها في 28 شباط/فبراير.