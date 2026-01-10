ضمن خطة للسلامة العامة.. بلدية أربيل تنقل 8 آلاف من الكلاب السائبة خلال 2025 إلى الملاجئ

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أعلنت مديرية الخدمات وحماية البيئة، في بلدية أربيل، عن حصيلة حملاتها الميدانية لعام 2025 والخاصة بالحد من ظاهرة الكلاب السائبة في مركز المدينة، مؤكدة إتمام جمع 8,437 كلباً ضالاً من الشوارع العامة والأحياء السكنية.

وجاءت هذه الخطوة ضمن خطة شاملة تهدف إلى تقليل مخاطر الهجمات على المواطنين والحفاظ على السكينة العامة.

البلدية أوضحت أن العمليات شملت نقل الكلاب المجموعة إلى المأوى المخصص للحيوانات السائبة، وإخضاع جزء من هذه الحيوانات لعمليات التلقيح والإخصاء وفقاً للمعايير العالمية المتبعة، وإطلاق سراح الحيوانات التي تمت معالجتها في المناطق البرية والسهول البعيدة عن التجمعات السكانية.

وأشار البيان الصادر عن إعلام رئاسة بلدية أربيل إلى أن الجهود لم تقتصر على الجمع فحسب، بل شملت إدارة المأوى بشكل متكامل من خلال توفير الغذاء اليومي والرعاية الطبية اللازمة، وتعيين طواقم متخصصة وخبيرة للتعامل مع الحيوانات لضمان سير العمل بمهنية، ومتابعة الحالة الصحية للحيوانات داخل المأوى بشكل دوري.

وتؤكد رئاسة البلدية استمرار جهودها الخدمية والبيئية لضمان بيئة آمنة وصحية لسكان العاصمة أربيل.