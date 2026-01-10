الثروة الحيوانية في عقرة.. من موسم الصراع مع الجفاف إلى عام وفرة الأمطار

منذ 57 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- اكتسبت الطبيعة في المناطق الجبلية من عقرة مظهراً جديداً، فمع مطلع العام الجديد، أنعشت المنطقة بتأثير المنخفض الجوي ، وموجة الثلوج والأمطار الغزيرة التي صاحبتها، خلال الموسم الزراعي وفي توقيت مثالي، وأسعدت الفلاحين ومربي المواشي.

تبعاً لذلك، أكدت إحصاءات الأرصاد الجوية، عبر سجلات البيانات معدلات عالية عن التساقط لشتاء هذا العام، بأكثر من 520 ملم من الأمطار و35 سنتيمتراً من الثلوج في حدود قضاء عقرة، وهذا أدى إلى تجدد الأمل لدى مربي المواشي بوفرة في الإنتاج.

وقال سگڤان نایف، أحد مربي المواشي، لكوردستان24: "كان شتاء عام 2025 عاماً صعباً للغاية، كان الماء والمطر شحيحاً، وكان هناك خطر جفاف. وكثير من مربي المواشي باعوا ماشيتهم خوفاً من الجفاف؛ ونحمد الله أن هذا العام على إستعادتنا الأمل بتساقط الثلج، متمنين أن يكون عاماً مليئاً بالخير والبركة".

كما وتحدث تاهير تامو، مربٍ آخر لكوردستان 24 أنه "في عام 2025 ساعدتنا الحكومة مشكورة. ونأمل أن نحصل على الدعم الحكومي مجدداً، كالعام الماضي، حتى نتمكن من تأمين معيشتنا".

وبحسب الإحصاءات الرسمية، يوجد في حدود قضاء عقرة لوحده، أكثر من 60 ألف رأس من الأغنام والماشية. بينما ترك الجفاف في السنوات الماضية أثراً سلبياً، أثّر على قطاع الزراعة وقطاع الثروة الحيوانية في إقليم كوردستان، لكن أمطار هذا العام جلبت معها أملاً جديداً للفلاحين ومربي المواشي.

وتواصل حكومة إقليم كوردستان، من خلال وزارة الزراعة والموارد المائية، تقديم الاحتياجات والدعم للفلاحين، ببرامج متطورة، بما في ذلك توفير الأعلاف ومشاريع دعم أخرى.