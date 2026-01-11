موجة "قطبية" شاملة تجتاح إقليم كوردستان: ثلوج تغطي مراكز المدن وتحذيرات من سيول مفاجئة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أصدرت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان، تقريراً جوياً مفصلاً يحذر من موجة برد وأمطار وثلوج شاملة تبدأ بالتأثير على المنطقة اعتباراً من ليلة غدٍ الاثنين، 12 كانون الثاني 2026.

وبحسب التقرير الصادر عن قسم التنبؤات، فإن المنطقة ستقع تحت تأثير منخفض جوي قادم من البحر الأبيض المتوسط، ترافقه كتلة هوائية باردة جداً.

وتبدأ الموجة مساء الاثنين بهطول زخات مطر خفيفة في المناطق الجبلية وإدارة زاخو، لتمتد تدريجياً صباح الثلاثاء لتشمل كافة أنحاء الإقليم.

وأوضح التقرير أن ذروة هطول الثلوج ستبدأ بعد ظهر الثلاثاء، مستهدفةً المناطق الجبلية التي يزيد ارتفاعها عن 1000 متر فوق مستوى سطح البحر.

ومن المتوقع أن يستمر تساقط الثلوج حتى صباح الأربعاء بشكل متقطع، ليشمل مراكز محافظات (دهوك، السليمانية، وحلبجة) بالإضافة إلى مراكز إدارتي (زاخو ورابارين).

وفيما يخص الأمطار، حذرت المديرية من غزارة الهطول، لاسيما في إدارتي زاخو ورابارين، حيث يُتوقع ارتفاع مناسيب المياه وحدوث سيول مفاجئة نتيجة هطول أمطار غزيرة تتجاوز 25 ملم في الساعة الواحدة، مصحوبة بعواصف رعدية وزيادة في سرعة الرياح.

وأشار التنبؤ الجوي إلى أن يوم الأربعاء سيشهد انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة، حيث ستتراجع بمعدل (4-6) درجات مئوية، على أن يبدأ تأثير الموجة بالانحسار تدريجياً ليلة الأربعاء، لتنتهي تماماً يوم الخميس.

البيانات المتوقعة بالأرقام:

أولاً: معدلات الأمطار (بالملم):

دهوك: 40+ ملم.

السليمانية: 35+ ملم.

حلبجة: 30 ملم.

أربيل: 25+ ملم.

كركوك: 20 ملم.

ثانياً: كثافة الثلوج في المناطق الجبلية (بالسم):

حاجي عمران، بنجوين، وبيارة: (30-40) سم.

چومان: (25-35) سم.

آميدي (العمادية): (20-25) سم.

ثالثاً: الإدارات المستقلة (ثلوج وأمطار):

إدارة رابارين: ثلوج (20-25) سم / أمطار 30 ملم.

إدارة سۆران: ثلوج (10-15) سم / أمطار 35 ملم.

إدارة زاخو: ثلوج (8-12) سم / أمطار 40+ ملم.

إدارة گەرمیان: أمطار 10 ملم (بدون ثلوج).

تدعو الجهات المختصة المواطنين وسائقي المركبات في المناطق الجبلية والحدودية إلى توخي الحذر الشديد من انعدام الرؤية والانزلاقات، والابتعاد عن مجاري السيول في المناطق المنخفضة.

المصدر: وزارة النقل والاتصالات - المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان.