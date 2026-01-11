الدفاع المدني بإقليم كوردستان يعلن إحصاءات الحوادث والضحايا لعام 2025

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلن المتحدث باسم الدفاع المدني في إقليم كوردستان، سركوت کاڕەش، خلال مؤتمر صحفي، البيانات والإحصاءات الرسمية لعام 2025 المتعلقة بمختلف الحوادث والضحايا.

وأشار المتحدث باسم الدفاع المدني إلى أنهم يتلقون باستمرار المعلومات عبر هيئة الأنواء الجوية والزلازل، وبعد تقييم المخاطر يتم وضع فرقهم في حالة جاهزية للتعامل مع أي طارئ غير مرغوب فيه.

وأوضح کاڕەش أنه خلال عام 2025، فقد 68 شخصًا حياتهم بسبب الغرق في عموم إقليم كوردستان، من بينهم 26 شخصًا في محافظة أربيل، وكان معظمهم قد غرقوا في نهر الزاب الكبير في قضاء خبات.

وبحسب البيانات، فإن أغلب الضحايا كانوا من الشباب، وتتراوح أعمارهم بين 15 و20 عامًا.

وأكد أن السبب الرئيسي لهذه الحوادث هو عدم الالتزام بالإرشادات، رغم وجود لوحات تحذيرية ومنع السباحة مكتوبة بثلاث لغات في تلك المواقع.

وجاءت بيانات وإحصاءات عام 2025 على النحو التالي:

مجموع الحوادث المختلفة: 1112 حادثًا.

حوادث الحرائق: 9402 حادثًا.

حوادث السيول: 508 حوادث.

مجموع الوفيات نتيجة الحوادث: 85 شخصًا.

الوفيات بسبب الغرق: 68 شخصًا.

إنقاذ المواطنين: 1126 شخصًا (من بينهم 22 تم إنقاذهم من الغرق).

وفيات منتسبي الدفاع المدني: موظفان اثنان.

إصابة ضباط ومنتسبي الدفاع المدني: 18 موظفًا.

وفي ختام البيانات، أُشير إلى أن فرق الدفاع المدني تمكنت، خلال جميع الحوادث في عموم الإقليم، من إنقاذ حياة 1126 مواطنًا من خطر محقق.