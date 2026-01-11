إطلاق سراح مسلمين خُطفوا الشهر الفائت في وسط نيجيريا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أُطلق سراح عدد من الأشخاص خطفهم مسلحون في وسط نيجيريا خلال كانون الأول/ديسمبر الفائت عندما كانوا في طريقهم لحضور مناسبة دينية إسلامية.

في 21 كانون الأول/ديسمبر، خطف مسلّحون 28 شخصا بينهم نساء وأطفال، في ولاية الهضبة بوسط البلاد، خلال توجههم لحضور احتفالات ذكرى المولد النبوي الشريف.

وقال إبراهيم موسى، شقيق أحد المخطوفين "اتصل بنا في الليلة الماضية أحد عناصر أجهزة أمن الدولة وأبلغنا بإنقاذ أقاربنا".

وأضاف أنه، كغيره، "يتوق إلى لقاء" أحبائه فور تسليمهم لعائلاتهم من قبل قوات الأمن، وفق ما نقلته فرانس برس.

ولم تتضح ملابسات إطلاق سراحهم. ومع أنّ دفع الفدية غير قانوني في نيجيريا، يُشتبه في لجوء الحكومة إليه بشكل متكرر.

ووقعت عملية الخطف في اليوم نفسه الذي تمكنت فيه السلطات من تأمين إطلاق سراح 130 تلميذا، هم الدفعة الأخيرة من بين أكثر من 250 تلميذا خطفوا من مدرستهم الكاثوليكية في ولاية النيجر بشمال البلاد.

وعمليات الخطف مقابل فدية شائعة في نيجيريا.