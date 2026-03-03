ایران تعلن حصيلة خسائر القوات الأمريكية؛ مقتل وإصابة 650 جندياً وانسحاب حاملة طائرات

منذ ساعة

أعلن المتحدث باسم حرس الثورة الإسلامية عن سقوط 650 عسكرياً أمريكياً بين قتيل وجريح خلال عمليات "الوعد الصادق 4".

ووفقاً لما نقلته وكالة "تسنيم" الدولية للأنباء عن الدائرة الدفاعية، صرح المتحدث باسم الحرس الثوري، العميد علي محمد نائيني، قائلاً: "لقد شهد اليومان الأولان من المواجهات مقتل وإصابة 650 عسكرياً أمريكياً"، مشيراً إلى أن محاولات الجانب الأمريكي للتكتم على هذه الخسائر وإنكارها هي أمر متوقع. وأضاف: "من خلال الرصد الاستخباراتي الدقيق والتواجد الميداني، خلصنا إلى أن استهداف أحد المقار العسكرية الأمريكية في البحرين وحده أسفر عن سقوط 160 قتيلاً وجريحاً".

وأكد العميد نائيني أن القوة الصاروخية وسلاح المسيرات التابع للحرس الثوري استهدف مقر الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية في البحرين عدة مرات خلال الأيام الماضية، كما تعرضت سفينة الدعم القتالي الأمريكية (MST) لإصابات بليغة جراء استهدافها بصواريخ القوات البحرية.

وفي سياق متصل، كشف المتحدث باسم الحرس الثوري عن إطلاق 4 صواريخ "كروز" باتجاه حاملة الطائرات الأمريكية "أبراهام لينكولن"، موضحاً أن الحاملة كانت تتمركز على مسافة تتراوح بين 250 إلى 300 كيلومتر قبالة سواحل مدينة "تشابهار" الإيرانية، إلا أنها اضطرت للفرار باتجاه جنوب شرق المحيط الهندي فور تعرضها للهجوم الصاروخي.





المصدر: وکالة تسنیم الایرانیة