مسؤول إيراني رفيع: إنهاء الحرب بيد طهران ولدينا شرطان لوقفها

أربيل (كوردستان24)- أعلن محسن رضائي، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام في إيران، أن قرار إنهاء الحرب يقع في يد طهران، مؤكداً أن بلاده ترهن وقف الصراع بتحقيق شرطين أساسيين يتعلقان بالولايات المتحدة الأمريكية.

وفي تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام إيرانية حول التوترات الراهنة واحتمالات وقف التصعيد، قال رضائي: "إن قرار إنهاء الحرب بأيدينا، لكننا لن نفكر في ذلك إلا إذا تم تنفيذ شرطين أساسيين".

وعن تفاصيل هذه الشروط، أوضح رضائي أن الشرط الأول يتمثل في "حصول إيران على تعويضات كاملة من الولايات المتحدة الأمريكية عن كافة الأضرار والخسائر التي لحقت بالبلاد".

أما بخصوص الشرط الثاني، فقد شدد المسؤول الإيراني على ضرورة الحصول على ضمانات مستقبلية قطعية، قائلاً: "نحتاج إلى ضمانات بنسبة 100% للمستقبل، وهذا الأمر لا يمكن تحقيقه دون انسحاب القوات الأمريكية بشكل نهائي من منطقة الخليج". وأضاف أن رحيل القوات الواشنطن من المنطقة هو المطلب الأساسي لضمان استقرار طويل الأمد.

تأتي هذه التصريحات في وقت تشهد فيه المنطقة توترات متصاعدة، مما يعكس تمسك طهران بمطالبها المتعلقة بالتعويضات المالية والانسحاب العسكري الأمريكي كسبيل وحيد لإنهاء حالة الصراع.