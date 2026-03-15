وزارة العدل تحذر من تداعيات استهداف محيط سجن "الكرخ المركزي"

أربيل (كوردستان24)- أعلنت وزارة العدل العراقية، اليوم الأحد، عن تعرض المحيط الخارجي لسجن المطار المركزي (الكرخ المركزي) إلى ضربات متكررة خلال الأيام القليلة الماضية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن الإجراءات الأمنية المتبعة حالياً كفيلة بضمان أمن وحماية المنشأة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد لعيبي، في بيان صحفي، أن المناطق المحيطة بمطار بغداد الدولي وسجن المطار شهدت استهدافات متتالية، وصلت ذروتها يوم السبت بست ضربات بدأت منذ الساعة السادسة مساءً وحتى الآن. وأشار لعيبي إلى أن بعض هذه الضربات كانت قريبة جداً من أسوار السجن، مما يثير المخاوف من احتمالية تأثيرها على أمن الموقع الذي يضم نزلاء من "الإرهابيين شديدي الخطورة".

وفي سياق طمأنة الرأي العام، أكد المتحدث أن التدابير الأمنية التي تتخذها كوادر الوزارة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية "تبعث على الاطمئنان"، إلا أنه لفت إلى أن سقوط المقذوفات على مسافات قريبة يمثل مصدراً للقلق، نظراً لما قد تسببه من عرقلة للإجراءات الاحترازية والخطط الأمنية، فضلاً عن احتمالية إلحاق أضرار بالبنى التحتية للسجن.