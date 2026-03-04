البيت الأبيض: ترامب بحث مع قادة إقليم كوردستان ملف القواعد العسكرية

منذ 15 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الأربعاء 4 آذار 2026، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أجرى سلسلة اتصالات مع حلفاء وشركاء في منطقة الشرق الأوسط، شملت التباحث مع القادة الكورد في إقليم كوردستان حول وضع القواعد العسكرية الأمريكية في الإقليم.

وفي سياق متصل، نفت ليفيت بشكل قاطع التقارير التي تحدثت عن قيام الولايات المتحدة بتسليح القوى الكوردية الإيرانية، واصفة تلك الأنباء بأنها "عارية عن الصحة".

وعلى الصعيد العسكري، أكدت المتحدثة باسم البيت الأبيض خلال مؤتمر صحفي، أن الولايات المتحدة تحت قيادة الرئيس ترامب قد دخلت مرحلة جديدة من المواجهة العسكرية تهدف إلى دحر النظام الإيراني بالكامل.

وأوضحت أن قرار الهجوم جاء كخطوة "جريئة" من واشنطن بعد استنفاد كافة سبل التفاوض والحلول الدبلوماسية التي باءت بالفشل.

واختتمت ليفيت تصريحاتها بالإشارة إلى أن العمليات العسكرية الجارية تحقق نجاحات ميدانية، مشددة على أن الهدف الاستراتيجي لهذه التحركات هو وضع حد لـ 47 عاماً من الحكم في إيران.