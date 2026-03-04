كتلة "صويانا" تدين استهداف أربيل وتحذّر من زج إقليم كوردستان في صراعات المجاميع المسلحة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أدانت كتلة "صويانا" المسيحية النيابية، برئاسة النائب كلدو رمزي أوغنا، اليوم الأربعاء 4 آذار 2026، بشدة الهجمات التي استهدفت مدينة أربيل والأحياء السكنية التابعة لها، بما في ذلك منطقة عنكاوا.

وحذر رئيس الكتلة في بيان رسمي من أي محاولات للتلاعب بأمن العراق واستقراره، بما في ذلك إقليم كوردستان، مشدداً على رفضه القاطع لزج البلاد في صراعات إقليمية من قبل مجاميع وفصائل تعمل خارج إطار الدولة وقوانينها.

وأكد البيان أن "أمن العراق وسيادته خطٌ أحمر"، مشيراً إلى أن تحويل المدن والأحياء الآهلة بالسكان إلى ساحات لتصفية الحسابات أو إرسال الرسائل العسكرية هو أمر مرفوض وغير مقبول تحت أي ذريعة.

وفيما يأتي نص البيان:

المكتب الإعلامي للنائب كلدو رمزي أوغنا

رئيس كتلة صويانا المسيحية النيابية

4 اذار 2026