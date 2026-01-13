كتائب حزب الله العراقية: سنقف إلى جانب إيران في مواجهة أي عدوان

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت كتائب حزب الله في العراق، المنضوية ضمن ما يعرف بـ"فصائل المقاومة"، عن استعدادها الكامل لدعم الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومساندتها في التصدي لأي نوع من أنواع العدوان أو التهديدات.

وفي رسالة له، أكد الأمين العام لكتائب حزب الله، أبو حسين الحميداوي، أن "حزب الله العراقي جاهز لتقديم كافة أشكال التعاون والدعم لإيران في حال تعرضها لأي عدوان، سواء كان داخلياً أو خارجياً".

وشدد الحميداوي في تصريحاته على أن "إيران تمثل مقدسات الأمة الإسلامية"، معتبراً أن أي اعتداء أو عداء يستهدف طهران سيقابله وقوف الكتائب جنباً إلى جنب معها ضد المعتدين.

كما وجه الحميداوي نصيحة إلى الجانب الإيراني بعدم الاكتراث للأصوات المعارضة التي وصفها بـ "أصوات المأجورين"، مشيراً إلى أن هؤلاء "يتلقون أموالاً مقابل الصراخ والتحريض ضد إيران". وحذر من أن أي جهة تسعى لإشعال فتيل الحرب ضد الجمهورية الإسلامية "ستضرم ناراً يصعب إطفاؤها، وستدفع ثمناً باهظاً ومضاعفاً جراء ذلك".

يأتي هذا الموقف في ظل ضغوط مستمرة من قبل الإدارة الأمريكية، لاسيما خلال حقبة دونالد ترامب، التي وجهت تحذيرات متكررة للعراق بضرورة حل الفصائل المسلحة ونزع سلاحها، ومنعها من المشاركة في الحكومات المقبلة. ورغم هذه الضغوط، لا تزال الفصائل المسلحة ترفض التخلي عن سلاحها أو الانصياع للمطالب الأمريكية.