السليمانية.. إطلاق سراح أكثر من 20 معتقلاً من محتجزي "أحداث لاله زار" اليوم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- من المقرر أن تفرج سلطات الأمن في محافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء، عن أكثر من 20 شخصاً من المعتقلين على خلفية المواجهات المسلحة التي شهدها فندق "لاله زار" العام الماضي.

وكشف مصدر خاص لـ "كوردستان 24"، أن مديرية الآسايش العامة في السليمانية أبلغت ذوي المعتقلين بضرورة الحضور اليوم الثلاثاء، 13 كانون الثاني 2026، لإتمام الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لإطلاق سراح أبنائهم.

وأوضح المصدر أن المشمولين بالإفراج يزيد عددهم عن 20 شخصاً، وهم ممن جرى اعتقالهم ليلة وقوع الاشتباكات في فندق "لاله زار". وبحسب المعلومات المتوفرة، لا يزال نحو 76 معتقلاً آخرين رهن الاحتجاز في سجون الآسايش على ذمة القضية ذاتها، ومن المؤمل البدء بمراجعة ملفاتهم الأسبوع المقبل للنظر في إمكانية إطلاق سراح دفعات أخرى منهم.

يُشار إلى أن السلطات الأمنية كانت قد سمحت لذوي المعتقلين بزيارتهم مرة واحدة كل أسبوعين طوال فترة احتجازهم.

وتعود قضية "لاله زار" إلى تاريخ 22 آب 2025، حين شنت قوات أمنية وعسكرية هجوماً واسعاً على فندق "لاله زار" بمدينة السليمانية، الذي كان يتخذه "لاهور شيخ جنكي" مقراً رئيسياً له. وأسفرت المواجهات العنيفة التي استمرت لنحو ثلاث ساعات عن سقوط قتلى وجرحى من الطرفين.

وانتهت العملية حينها باعتقال "لاهور شيخ جنكي" وشقيقه "بولاد شيخ جنكي"، إلى جانب عدد من القياديين والأعضاء في "جبهة الشعب" (بەرەی گەل).