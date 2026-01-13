الخارجية الأمريكية تدعو رعاياها لمغادرة إيران

منذ 33 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، فجر اليوم الثلاثاء، تنبيهاً أمنياً جديداً بشأن الأوضاع في إيران، دعت فيه رعاياها إلى توخي أقصى درجات الحذر، والنظر في مغادرة البلاد براً عبر أرمينيا أو تركيا، على خلفية الاحتجاجات والتطورات المتصاعدة التي تشهدها البلاد.

وقالت الوزارة في التنبيه، إن الاحتجاجات في مختلف أنحاء إيران تشهد تصاعداً ملحوظاً، في وقت تواصل فيه الإجراءات الأمنية التشدد، مع تسجيل حالات إغلاق طرق، واضطرابات في وسائل النقل العام، واستمرار انقطاع خدمات الإنترنت.

وأشارت إلى أن شركات الطيران ما زالت تفرض قيوداً على الرحلات الجوية من وإلى إيران، أو تلغيها بشكل كامل، مع تعليق العديد من الخدمات حتى يوم الجمعة الموافق 16 كانون الثاني، محذّرة من أن انقطاع الإنترنت مرشح للاستمرار، وداعية المواطنين الأمريكيين إلى التخطيط لوسائل اتصال بديلة.

وأكدت الخارجية الأمريكية أنه في حال تمكن المواطنون الأمريكيون من إيجاد طريق آمن، يتوجب عليهم مغادرة إيران براً عبر أرمينيا أو تركيا، موضحة أن حاملي الجنسيتين الأمريكية والإيرانية مطالبون بمغادرة البلاد باستخدام جوازات سفر إيرانية.

وشددت الوزارة على أن الحكومة الإيرانية لا تعترف بازدواج الجنسية، وتتعامل مع مزدوجي الجنسية الأمريكية–الإيرانية على أنهم مواطنون إيرانيون فقط.

كما حذرت في تنبيهها الأمني من أن المواطنين الأمريكيين يواجهون مخاطر كبيرة تتمثل في الاستجواب أو الاعتقال أو الاحتجاز داخل إيران، مبينة أن مجرد إظهار جواز السفر الأمريكي أو إبراز أي صلات بالولايات المتحدة قد يشكل سبباً كافياً لاحتجاز الشخص من قبل السلطات الإيرانية.

ولفت التنبيه إلى أن الدعوة لمغادرة إيران براً اقتصرت على المسارين عبر تركيا وأرمينيا، من دون الإشارة إلى العراق كخيار محتمل للخروج.