النقل العراقية تنفي تعليق الرحلات الجوية في المطارات

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكدت وزارة النقل، اليوم الثلاثاء، استمرار الرحلات الجوية الى جميع الوجهات في المطارات العراقية.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن المتحدث باسم الوزارة ميثم الصافي إن "الاخبار المتداولة عن توقف الرحلات في مطار بغداد الدولي عارية عن الصحة"، لافتا الى أن "الرحلات الجوية مستمرة ولكافة الوجهات وحتى الطائرات العابرة في الأجواء العراقية مستمرة ولا يوجد توقف في الرحلات في جميع المطارات".

وأوضح أن "هناك توقفا مؤقتا حصل في مطار السليمانية بالرحلات الى الجمهورية الإسلامية بسبب سوء الأحوال الجوية وبعد عودة الأجواء الى طبيعتها عاد استئناف الرحلات مرة أخرى وبشكل طبيعي".