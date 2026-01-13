مستشفى أربيل التعليمي: إجراء أكثر من 10 آلاف عملية جراحية "مجانية" خلال عام

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت إدارة مستشفى أربيل التعليمي، اليوم الثلاثاء 13 كانون الثاني 2026، عن إحصائية أعمالها ونشاطاتها الطبية خلال العام المنصرم، مؤكدة تقديم خدمات جراحية وعلاجية واسعة لآلاف المواطنين.

كشفت الإحصائية الرسمية الصادرة عن المستشفى، أن مجموع العمليات الجراحية التي أُجريت في مختلف الأقسام بلغ 10,082 عملية. وجاء قسم "العيون" في المرتبة الأولى كأكثر الأقسام إجراءً للعمليات بنحو 2,650 جراحة.

وفيما يخص المراجعات الطبية، أشار التقرير إلى أن 141,261 مواطناً زاروا الأقسام الاستشارية في المستشفى خلال العام الماضي، حيث تلقوا الفحوصات الطبية اللازمة والرعاية الصحية والعلاجات المختصة.

وشددت إدارة مستشفى أربيل التعليمي في بيانها على أن جميع هذه العمليات والخدمات الطبية قُدمت للمواطنين "بشكل مجاني" بالكامل. كما طمأنت الإدارة الجمهور باستمرار جهودها في تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية وضمان ديمومة إجراء العمليات الجراحية لخدمة الصالح العام.