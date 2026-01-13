للمرة الثالثة.. تأجيل محاكمة السياسي الكوردي "آرام قادر" وسط تساؤلات حول وضعه الصحي

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أُرجئت في مدينة السليمانية، اليوم الثلاثاء 13 كانون الثاني 2026، جلسة محاكمة رئيس "التحالف الوطني" السابق، آرام قادر، للمرة الثالثة على التوالي، وذلك بعد تعذر إحضاره إلى قاعة المحكمة من قبل الجهات الأمنية المحتجزة له.

وفي تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، أوضح بكر حمه صديق، محامي الدفاع عن آرام قادر، أن سبب التأجيل يعود إلى عدم مثول موكله أمام القضاء. وأضاف صديق: "وفقاً لتقرير صادر عن جهاز الآسايش (الأمن) وموجه إلى القاضي، فإن آرام قادر يعاني من حالة صحية منعت القوة الأمنية من إحضاره للجلسة".

كما كشف المحامي عن استمرار القيود المفروضة على فريق الدفاع، مؤكداً أنه لم يُسمح لهم بزيارة موكلهم أو لقائه حتى الآن، وأن الزيارات مقتصرة فقط على أفراد عائلته.

وقررت المحكمة تحديد الثامن من شهر شباط (فبراير) المقبل موعداً للجلسة القادمة. ويعد هذا التأجيل هو الثالث في مسار القضية؛ حيث أُرجئت الجلسة الأولى في 4 تشرين الثاني 2025، ثم أُرجئت للمرة الثانية في 30 تشرين الثاني من العام نفسه لتنعقد اليوم، قبل أن يتم ترحيلها مجدداً للشهر المقبل.

يُذكر أن آرام قادر يُعد من الشخصيات السياسية المعروفة في إقليم كوردستان، حيث شغل سابقاً مناصب قيادية رفيعة في كل من "الحركة الإسلامية الكوردستانية" و"جماعة العدل الكوردستانية"، قبل أن يتولى رئاسة "التحالف الوطني" الذي استقال من رئاسته في تشرين الأول 2024.

وكانت القوات الأمنية قد اعتقلت قادر في مدينة السليمانية بتاريخ 12 حزيران 2025. ووفقاً لما أفاد به محاميه، فإنه يواجه تهماً بموجب المادة (1) من القانون رقم 21 لسنة 2003، وهي مادة قانونية تتعلق بقضايا "التجسس".