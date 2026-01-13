تحذير شديد المشتري الوحدات السكنية: "لا تدفعوا الأقساط للشركات مباشرة"

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- وجه مدير عام استثمار أربيل، سامان عارب، تحذيراً شديداً للمواطنين الذين اقتنوا وحدات سكنية ضمن المشاريع الاستثمارية بنظام الأقساط، مشدداً على ضرورة حصر التعاملات المالية عبر المصارف لضمان حقوقهم القانونية.

وفي تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، اليوم الثلاثاء 13 كانون الثاني 2026، قال سامان عارب: "لقد تم فتح حساب مصرفي خاص لكل مشروع سكني، وبناءً عليه، لا يحق لأي مستثمر أو شركة تسلّم مبالغ الأقساط من المواطنين نقداً (باليد) في موقع المشروع".

وأوضح عارب أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية أموال المواطنين، مشيراً إلى أن المستثمر لا يمكنه التصرف في هذه الأموال بشكل أحادي. وأضاف: "الأموال تودع في الحساب المصرفي للمشروع، ولا يتم صرفها للشركة المنفذة إلا بعلمنا وبإشرافنا المباشر، حيث نعتمد آلية صرف ترتبط بنسب الإنجاز؛ فكلما أتم المستثمر مرحلة معينة من العمل، نطلق له المبالغ التي توازي تلك النسبة".

وفي ختام تصريحه، شدد مدير استثمار أربيل على المواطنين بضرورة الامتناع عن دفع أي مبالغ مقابل "وصولات يدوية"، مؤكداً أن "وصول الإيداع المصرفي هو الوثيقة الوحيدة المعتمدة والمضمونة لدى المديرية". كما دعا المشترين إلى مراجعة مقر المديرية لتدقيق عقودهم والتأكد من سلامتها الإدارية والقانونية.