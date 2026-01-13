رئيس حكومة إقليم كوردستان يستقبل القائم بأعمال السفارة الأمريكية

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الثلاثاء 13 كانون الثاني (يناير) 2026، القائم بأعمال السفارة الأمريكية في العراق جوشوا هاريس.

وتناول الاجتماع، الذي حضرته القنصل العام الأمريكي لدى الإقليم ويندي غرين، بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية، ومناقشة الأوضاع العامة في العراق، فضلاً عن استعراض مسار المفاوضات بين الأطراف السياسية الرامية لتشكيل الحكومة الاتحادية الجديدة.

وشهد الاجتماع تأكيداً مشتركاً على ضرورة احترام الكيان الاتحادي والدستوري لإقليم كوردستان، وتأمين حقوقه ومستحقاته المالية، وضمان استمرار الحكومة الاتحادية في إرسال رواتب موظفي الإقليم، ولا سيما رواتب شهري تشرين الثاني وكانون الأول من العام المنصرم.

من جانبه، جدد القائم بأعمال السفارة الأمريكية دعم بلاده للإقليم، مشيداً بالإصلاحات الحكومية في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن إقليم كوردستان يمثل شريكاً وحليفاً قوياً ومحورياً للولايات المتحدة في المنطقة.

وفي المقابل، أعرب رئيس الحكومة عن شكره وتقديره للدعم والمساعدات الأمريكية المستمرة.

كما تطرقت المباحثات، في محور آخر، إلى مناقشة المستجدات وتطورات الأوضاع على الساحة الإقليمية.