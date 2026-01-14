بسبب اعتداء على محطة وقود.. مواجهة مسلحة تنتهي باعتقال 9 مسلحين في منطقة الشعب

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- شهدت منطقة "الشعب" في العاصمة بغداد، ليلة أمس، توتراً أمنياً واشتباكات مسلحة بين القوات الأمنية وعناصر ينتمون لـ "سرايا السلام" التابعة للتيار الصدري، انتهت باعتقال 9 من المسلحين.

وبحسب مقاطع فيديو تداولت عبر منصات التواصل الاجتماعي، فقد سُمع دوي إطلاق نار كثيف في المنطقة، مما أثار حالة من الذعر بين السكان. من جانبها، أصدرت وزارة الداخلية العراقية توضيحاً بشأن الحادثة، ذكرت فيه أن عدداً من المسلحين الذين ادعوا انتماءهم لـ "سرايا السلام" قاموا بالاعتداء على عامل في إحدى محطات التعبئة، مما استدعى تدخلاً فورياً من القوات الأمنية.

وأوضحت المصادر أن عملية الاعتقال تخللتها مواجهات وتبادل لإطلاق النار بين الطرفين، فيما لم يتم الكشف حتى الآن عن حجم الخسائر البشرية أو المادية الناجمة عن هذه الاشتباكات.

وأكدت السلطات الأمنية استمرار التحقيقات لكشف ملابسات الحادث والدوافع الحقيقية وراءه، مشددة على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المعتقلين. كما جدد المسؤولون الأمنيون التزامهم بفرض سلطة القانون وحماية المواطنين، مؤكدين التعامل بحزم مع أي تجاوز يهدد أمن واستقرار العاصمة.

يُذكر أن هذه الحادثة تأتي في سياق توترات متكررة شهدتها عدة مدن عراقية في الآونة الأخيرة بين القوات الأمنية وعناصر تابعة لسرايا السلام.