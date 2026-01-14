عرض مسرحية "ليلة لا تُنسى" في السليمانية

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- بعد عرضها لمدة 20 يوماً في حلبجة ومشاركتها في مهرجان "سقز" العشرين للمسرح الكوردي، من المقرر أن يبدأ عرض مسرحية "ليلة لا تُنسى" (شەوێکی لەبیر نەکراو) في مدينة السليمانية، وهي من إنتاج فناني المسرح في حلبجة وإخراج خلات نوازاد.

وصرح خلات نوازاد، مخرج المسرحية، اليوم الأربعاء 14 كانون الثاني 2026، لـ "كوردستان 24" حول العرض في مدينة السليمانية قائلاً: "بعد أن اختارت لجنة التحكيم في مهرجان سقز العشرين للمسرح الكوردي مسرحية (ليلة لا تُنسى) للمشاركة في مهرجان فجر الدولي في طهران، وعرضها لمدة 20 يوماً في مدينة حلبجة الشهيدة، قررنا الآن وبناءً على طلب جماهيري واسع نقل المسرحية إلى مدينة السليمانية والبدء بعروضها هناك".

وأضاف خلات نوازاد: "ترتبط أحداث هذا العرض المسرحي بسلسلة من الوقائع التي حدثت خلال العقود الماضية. وإذا نظرنا إلى الأحداث من زاوية معينة، سنرى أن العرض يتتبع، من خلال عيني امرأة ثورية، الصراع بين العدالة والانتقام، والصمت والذاكرة".

وأشار المخرج أيضاً إلى أن "العرض يتناول حياة وذاكرة امرأة ثورية تواجه القمع بشجاعة، ويتحدث عن لحظات الحياة والموت داخل السجون المظلمة، وكيفية التعرض للتعذيب الجسدي والنفسي وصولاً إلى الاعتداء. هذا العنف يترك أثراً مستمراً، وبعد إطلاق سراحها تظل تبحث دائماً عن الجناة ومرتكبي تلك الجرائم التي مورست بحقها".

وفي معرض حديثه عن مضمون العرض، قال نوازاد: "مسرحية (ليلة لا تُنسى) هي تأمل فيما يعقب الديكتاتورية؛ ذلك العنف طويل الأمد الذي يستوطن الذاكرة، والتساؤل اللانهائي حول كيف يمكن لمجتمع جريح أن يعيد بناء العدالة، ليس كفعل انتقامي، بل كولادة أخلاقية للجوهر الإنساني".

يُذكر أن مسرحية "ليلة لا تُنسى" من تأليف الكاتب "آرييل دورفمان" وترجمة "فاروق هومر"، وتولى خلات نوازاد مهمة إخراجها. ومن المقرر أن ينطلق عرض المسرحية في مدينة السليمانية بتاريخ 21 كانون الثاني 2026، ويستمر لمدة 10 أيام.