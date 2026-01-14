الدفاع المدني في أربيل يعلن حالة التأهب لمواجهة موجة الثلوج والأمطار

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلن المتحدث باسم مديرية الدفاع المدني في أربيل، شاخوان سعيد، اليوم الأربعاء 14 كانون الثاني 2026، عن وضع كافة الفرق التابعة للمديرية في حالة تأهب قصوى، وذلك بالتزامن مع موجة الأمطار والثلوج التي تجتاح إقليم كوردستان، داعياً المواطنين والسياح إلى توخي الحذر وتقليل التنقلات غير الضرورية.

وقال شاخوان سعيد، في تصريح خاص لموقع (كوردستان 24): "بسبب التغييرات المناخية وموجة الثلوج والأمطار الحالية، وحفاظاً على سلامة المواطنين والسياح، ندعو الجميع إلى عدم زيارة المناطق المعرضة لخطر الفيضانات وتجمع المياه. كما نشدد على ضرورة تجنب الرحلات إلى المناطق الجبلية في الوقت الراهن، خاصة فرق تسلق الجبال، نظراً للمخاطر العالية المحيطة بتلك المناطق".

وحول الاستعدادات الميدانية لمواجهة أي طارئ، أوضح سعيد أن "هناك 26 مركزاً للدفاع المدني ضمن حدود محافظة أربيل، بالإضافة إلى فريقين متخصصين للإنقاذ وفريق جوال للإسعافات الفورية، وجميعها في حالة جهوزية تامة للتدخل السريع والتعامل مع أي حادث غير متوقع".

وتشير توقعات مديرية الأنواء الجوية والرصد الزلزالي إلى أن موجة تساقط الثلوج ستشمل المناطق الجبلية والحدودية، مع احتمال وصولها إلى مراكز مدن السليمانية وحلبجة وشمال دهوك ليلة اليوم. كما يتوقع هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة في عموم مناطق الإقليم، بالتزامن مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة يتراوح ما بين 3 إلى 5 درجات مئوية.