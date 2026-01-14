مرصد بيئي: العراق على موعد مع عواصف ترابية خلال فصلي الربيع والصيف المقبلين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- توقع مرصد "العراق الأخضر" البيئي، يوم الأربعاء، هبوب عواصف ترابية في فصلي الربيع والصيف بسبب بقاء أراضٍ جافة لم تترطب رغم الهطولات المطرية التي شهدتها البلاد خلال الفترة السابقة من فصل الشتاء الذي لا يزال مستمراً.

وذكر المرصد في تقرير نشره اليوم، أن الأمطار التي هطلت خلال المدة الماضية لم تروِ جميع الاراضي، مما ادى الى ان تكون هنالك أراض جافة، ومن ثم حصول عواصف ترابية في فصل الشتاء الذي يشهد رطوبة عالية كان بالإمكان أن تخمد هذه العواصف.

وأضاف التقرير، أن العاصفة التي هبت على بغداد وعدد من المحافظات امس تنذر بالمزيد من العواصف خلال الصيف القادم وماقبله، مؤكداً أنه لا توجد معالجات لهذا الملف لغاية الان رغم التأكيد من الجهات الرسمية كوزارة البيئة والزراعة والموارد على معالجته، لكن دون جدوى.

كما توقع المرصد أن يبقى الحال على ماهو عليه خلال فصل الصيف القادم من هبوب عواصف غبارية ورملية في حال استمرار الجهات المعنية بأهمال هذا الملف الذي.

وتابع التقرير، أن المرصد قد حذر أكثر من مرة من خطورته بأن الذرات التي تدخل الى الجهاز التنفسي وجسم الإنسان قد تصيبه بالسرطان على المستوى البعيد، ناهيك عن حالات الاختناق والتوقف التي تكلف المواطن والدولة مبالغ طائلة أثناء هبوب مثل هذه العواصف.