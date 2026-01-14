كوردستان تستعد للمشاركة في معرض دبي الدولي للزراعة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن رئيس هيئة الاستثمار في إقليم كوردستان، محمد شكري، عن تحقيق طفرة نوعية في قطاعي الزراعة والصناعات الغذائية داخل الإقليم، كاشفاً عن ارتفاع ملحوظ في نسبة الاستثمار بهذا القطاع الحيوي من 1.4% ليصل إلى أكثر من 8%.

وأوضح شكري، خلال مؤتمر صحفي، أن إقليم كوردستان سيشارك للسنة الثانية على التوالي في معرض دبي الدولي للزراعة، والمزمع إقامته في المدة من 26 إلى 28 من شهر كانون الثاني/يناير الجاري. وأشار إلى أنه قد تم تخصيص جناح خاص للإقليم، أسوة بالدول المشاركة، ليكون منصة دولية لعرض وتسويق المنتجات المحلية الكوردستانية والتعريف بها عالمياً.

وفي سياق حديثه عن تطور حجم الاستثمارات، أكد رئيس هيئة الاستثمار أن القطاع الزراعي شهد تحولاً كبيراً؛ فبينما كانت نسبة مساهمته في إجمالي العملية الاستثمارية لا تتجاوز 1.4% قبل تشكيل التشكيلة الحكومية التاسعة، استطاعت السياسات الحالية رفع هذه النسبة إلى ما يزيد على 8%، وهو ما يعكس التزام الحكومة بجعل هذا القطاع ركيزة استراتيجية للاقتصاد الوطني.

واختتم محمد شكري تصريحه بالتأكيد على نجاح خطط الإقليم في ملف الأمن الغذائي، مشدداً على أن أغلب المنتجات الزراعية التي كان يتم استيرادها من الخارج في السنوات الماضية، باتت تُنتج الآن محلياً بجودة تنافسية في مزارع ومعامل إقليم كوردستان.