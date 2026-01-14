السليمانية.. أكثر من 2500 مشترك قاموا بتثبيت منظومات الطاقة الشمسية

منذ 53 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- شهد إقبال المواطنين وأصحاب الأعمال في حدود محافظة السليمانية على استخدام الطاقة الشمسية (السولار) لإنتاج الكهرباء ارتفاعاً ملحوظاً. ووفقاً لأحدث إحصائيات قسم الطاقة المتجددة في كهرباء السليمانية، فقد قام أكثر من 2590 مشتركاً بتثبيت هذه المنظومة حتى الآن.

ومن أبرز الأمثلة على استخدام هذه التكنولوجيا، مشروع الطاقة الشمسية في أحد المولات الكبيرة بمدينة السليمانية؛ حيث تمكن المول من إنتاج قرابة 2 ميغاواط من الكهرباء عبر الألواح الشمسية، وهو ما يغطي 20% من إجمالي احتياجات المول.

وصرح أحمد فاتح، وهو مهندس كهرباء في المول، لشبكة (كوردستان 24) قائلاً: "حققت لنا منظومة الطاقة الشمسية فوائد كبيرة؛ فبالإضافة إلى توفير الطاقة، مكنتنا من الاستغناء عن استخدام المولدات وتجنب تلويث البيئة. هذه المنظومة صديقة للبيئة وقد قللت من الدخان والهواء الملوث الناتج عن المولدات".

ولتشجيع المواطنين بشكل أكبر، اتبعت حكومة إقليم كوردستان نظاماً جديداً يتيح للمشترك الاستفادة من الكهرباء الفائضة عن حاجته الشخصية.

وفي هذا الصدد، قال سيروان محمد، المتحدث باسم مديرية كهرباء السليمانية: "تقرر أن أي مشترك يقوم بتثبيت منظومة الطاقة الشمسية، فإن الكهرباء الفائضة التي ينتجها ويغذي بها الشبكة الوطنية، تُحتسب له وتُخصم من استهلاكه في نهاية الشهر". فعلى سبيل المثال: إذا استهلك مشترك 1000 كيلوواط من الكهرباء الوطنية في شهر ما، ولكنه زود الحكومة بـ 300 كيلوواط عبر منظومته الشمسية، فإنه سيطالب بدفع ثمن 700 كيلوواط فقط.

تأتي هذه الخطوة كجزء من خطة الحكومة لتغيير نمط إنتاج الطاقة، وتقليل الضغط على محطات التوليد الكهربائية، وحماية البيئة في إقليم كوردستان.