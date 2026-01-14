مرور إقليم كوردستان يقرر تمديد فترة تسجيل السيارات "ذات اللوحات المؤقتة" إلى 90 يوماً

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المديرية العامة للمرور في إقليم كوردستان، عن تمديد المهلة القانونية لتسجيل السيارات ذات اللوحات المؤقتة (الفحص المؤقت) من 60 يوماً إلى 90 يوماً، وذلك في خطوة تهدف إلى تقديم تسهيلات أكبر للمواطنين.

وذكرت المديرية في بيان لها، أن هذا القرار صدر بموجب التعليمات رقم (14) لسنة 2025، الخاصة بضوابط استيراد وتسجيل المركبات في الإقليم.

وأشار البيان إلى أن هذا الإجراء يأتي استجابةً للطلب المستمر من قبل المواطنين على شراء السيارات المستوردة، ومن أجل منح أصحاب المركبات الجديدة فرصة زمنية كافية لإتمام كافة الإجراءات والمعاملات القانونية دون استعجال، ولتجنب حدوث حالات الازدحام في دوائر المرور.