فرنسا تحظر دخول 10 ناشطين يمينيين متطرفين بريطانيين بسبب أعمال ضد المهاجرين

منذ ساعة

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت فرنسا منع عشرة ناشطين بريطانيين من اليمين المتطرف من دخول أراضيها، بسبب أعمال على الأراضي الفرنسية تهدف إلى منع مهاجرين من عبور الحدود إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة، بحسب ما قالت وزارة الداخلية الأربعاء.

وذكرت الوزارة الثلاثاء أنه عقب ورود تقارير تفيد بأن أعضاء في حركة "ارفعوا الأعلام" (Raise the Colours) قاموا بأعمال مناهضة للمهاجرين في فرنسا، "صدرت قرارات حظر دخول بحق عشرة مواطنين بريطانيين، تم تحديدهم كناشطين في الحركة، لقيامهم بأعمال على الأراضي الفرنسية".

ولم تكشف السلطات الفرنسية على الفور عن هوية الأشخاص العشرة، وفق ما نقلته فرانس برس.

وكان حساب على مواقع التواصل الاجتماعي يحمل اسم "ارفعوا الأعلام - عملية فرنسا" (Raise the Colours Operation France" قد نشر، أواخر العام الماضي، مقاطع مصورة لناشطين من اليمين المتطرف على الساحل الشمالي لفرنسا.

وفي أحد المقاطع التي نُشرت في تشرين الثاني/نوفمبر، صوّر ناشط نفسه على شاطئ فرنسي، قائلا إنه عثر على قارب مطاطي صغير مدفون في الرمال وقام بإتلافه.

ويقول الرجل الذي يُعرف في أماكن أخرى باسم "ريان بريدج"، "هذا القارب لن يذهب إلى إنكلترا".

وفي منشور آخر يعود إلى وقت سابق من الشهر نفسه، يدخل الرجل البحر ويصرخ في وجه ما يبدو أنه عشرات المهاجرين غير الشرعيين كانوا يستقلون قاربا مطاطيا في طريقهم إلى إنكلترا.

ويقول "أنتم غير مرحب بكم في بلدنا".

أثار جدل حاد حول الهجرة في المملكة المتحدة العام الماضي موجة جديدة من رفع الأعلام الإنكليزية والبريطانية.

ويقول مناهضو العنصرية إن ناشطي اليمين المتطرف يقفون وراء المنظمين الرئيسيين لحملة "ارفعوا الأعلام".

ولطالما حاول مهاجرون عبور المانش من فرنسا إلى المملكة المتحدة سعيا لحياة أفضل في بريطانيا.

وسُجل العام الماضي وصول ثاني أعلى عدد من المهاجرين غير الشرعيين إلى الشواطئ البريطانية منذ بدء عبور المانش عام 2018.