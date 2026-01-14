من مخيم الهول إلى العراق.. 6 آلاف شخص من عائلات لاجئة تنتظر العودة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان)- أعلنت وكالة الأمن الوطني العراقية، اليوم الثلاثاء، أن اللجنة العليا المختصة بملف مخيم الهول قد اجتمعت، لتحديد موعد نهائي لنقل آخر قافلة من العائلات العراقية اللاجئة في مخيم الهول السوري إلى البلاد. كما تقرر إصدار وثائق رسمية وبطاقات ثبوتية للعائدين.

وحُدِّد في بداية الشهر القادم تاريخُ إعادة الدفعة الـ12 من اللاجئين العراقيين، المقدّر عددهم بنحو ستة آلاف شخص، من مخيم الهول في سوريا، إلى مناطقهم الأصلية بالعراق.

وسيتم نقل الدفعة الـ12 من العراقيين، والذين بقي حوالي 12 ألفاً و600 عراقي منهم، في مخيم الهول في منطقة (روجافا) بسوريا.

ووفقاً للمعلومات، فإن ذلك سيبدأ مطلع الشهر القادم، وبحسب آخر الإحصائيات التي نشرت في آب 2025، فقد انخفض عدد من بقوا في مخيم الهول إلى 6 آلاف شخص، ولذا تقرر إعادتهم بشكل عاجل.

وبدأت عملية إعادة العراقيين منذ عام 2021 بالتنسيق مع قوات سوريا الديمقراطية "قسد"، وحتى الآن تمت إعادة أكثر من 15 ألف منهم.

وفيما يتعلق بمصير المقيمين في المخيم، فإنه لا يزال مئات من عائلات مقاتلي داعش الحاملين لبطاقات الإقامة باقين في المخيم، بينما بلدانهم غير مستعدة لإعادتهم، وذلك في وقت كانت القيادة المركزية الأمريكية، قد أعلنت أيلولَ الماضي عن خطة و"آلية تنسيق مشتركة" لحل قضية إعادتهم.

ويعتبر مخيم الهول، الذي يضم حوالي 37 ألف شخص أغلبهم من زوجات وأطفال مقاتلي داعش، من أخطر المخيمات، وتواصل المنظمات الإنسانية الدولية، التحذير من تردي الأوضاع المعيشية وتصاعد التطرف في المخيم.