إنتاج نفطي قياسي لـشركة DNO في إقليم كوردستان خلال الشهر الماضي

منذ 35 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- أعان مدير شركة DNO، بيجان مظفر رحماني، أنهم سيزيدون إنتاج النفط في إقليم كوردستان خلال عام 2026 الحالي، وسيتم تشغيل عدد من آبار النفط الأخرى هناك.

وقال رحماني في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن إنتاج النفط ارتفع بشكل كبير، موضحًا أنه خلال الشهر الماضي تمكّنوا من إنتاج خمسة ملايين برميل من النفط، وأن قدراتهم الإنتاجية ازدادت بشكل ملحوظ.

وأشار إلى أن الحقول التي يعملون فيها تُدار وفق المعايير العالمية، مؤكدًا أن إنتاج خمسة ملايين برميل من النفط ليس مجرد رقم، بل دليل على التزام الشركة.

وأضاف مدير شركة DNO أنه رغم التحديات التي واجهتهم في بغداد والمنطقة، وكذلك الهجمات بالطائرات المسيّرة، فإنهم واصلوا العمل إلى أن حققوا هذا الإنجاز.

كما أوضح أنهم يعملون هذا العام على زيادة الإنتاج من عدد من الآبار النفطية الأخرى، ما سيرفع إنتاج النفط بمئات الآلاف من البراميل.

ووجّه رحماني شكره إلى حكومة إقليم كوردستان ورئيس مجلس الوزراء مسرور بارزاني، مشيرًا إلى دعمهم وتعاونهم المستمر.

وشركة DNO هي شركة عالمية تعمل في مجال إنتاج النفط، وتنشط منذ عدة سنوات في إقليم كوردستان، إضافة إلى عملها في عدد من الدول الأخرى مثل سلطنة عُمان وتونس والإمارات.