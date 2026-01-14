ألمانيا: العلاقة بين أميركا وأوروبا ستـتفكك

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- حذّر نائب المستشار الألماني لارس كلينغبايل، الأربعاء، من أن العلاقة مع الولايات المتحدة "بصدد التفكك" وأن أوروبا تمر اليوم بمرحلة تُثار فيها "تساؤلات حول ثوابتها"، في ظل التوترات الجيوسياسية غير الطبيعية، التي أثارها مؤخراً، الرئيس دونالد ترامب.

وقال كلينغبايل الذي يشغل أيضا حقيبة وزارة المالية الالمانية، خلال خطاب في المؤسسة الألمانية للأبحاث الاقتصادية (دي آي دبليو) في برلين إن "التحالف عبر الأطلسي يشهد تحولا أعمق بكثير مما كنا نرغب في الاعتراف به حتى الآن".

واستعرض كلينغبايل ذي التوجهات اليساريّة التدخل العسكري الأميركي في فنزويلا، معتبراً أنه أوضح انتهاك علنيّ للقانون الدولي "ينبغي أن يُقرع لنا جرس الانذار".

وذكر أيضا تهديدات ترامب لكولومبيا والمكسيك وكوبا، إضافة إلى غرينلاند التي تتمتع بحكم ذاتي تحت السيادة الدنماركية.

ورأى أنه في هذه المرحلة من "التقلبات التاريخية.. كل ما كنا نعتبره ثوابت يمكن الاعتماد عليها في أوروبا صار موضع شك!".