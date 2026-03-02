الجيش الإسرائيلي يشن موجة جديدة من الغارات الجوية "المكثفة" على طهران

منذ 50 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عن انطلاق مرحلة جديدة من هجماته الجوية الواسعة ضد أهداف في عمق الأراضي الإيرانية، مؤكداً إصابة عدة أهداف استراتيجية في قلب العاصمة طهران.

وفي بيان رسمي صادر عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي (IDF)، أوضح أن القوات الجوية، وبتوجيهات دقيقة من جهاز الاستخبارات العسكرية، بدأت موجة أخرى من الهجمات التي تستهدف قواعد ومنشآت إيرانية حيوية، ووصف العمليات بأنها تجري بشكل "واسع ومكثف".

وأكد البيان أن هذه الموجة الجديدة من القصف ركزت بشكل مباشر على أهداف داخل طهران، مشدداً على أن العمليات العسكرية الإسرائيلية ستستمر خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، ذكرت "القناة 14" الإسرائيلية أن سلاح الجو استهدف مواقع في 7 مدن إيرانية كبرى خلال هذه الجولة من القصف. وفي السياق ذاته، أفادت وسائل إعلام إيرانية بسماع دوي انفجارات عنيفة هزت أنحاء متفرقة من العاصمة طهران.

تأتي هذه التطورات الميدانية المتسارعة ضمن سلسلة من الهجمات الجوية التي تشنها إسرائيل، والتي تهدف من خلالها إلى إضعاف القدرات العسكرية والمنظومات الدفاعية الإيرانية بشكل استراتيجي.