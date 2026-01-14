واشنطن تعلن تجميد إجراءات تأشيرات الهجرة من 75 دولة

منذ 7 دقائق

أربيل (كوردستان 24)- أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها ستعلّق إجراءات تأشيرات الهجرة المقدّمة من مواطني 75 دولة، في أحدث خطوة يتخذها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ضد الأجانب الراغبين في دخول البلاد.

وقال أحد الناطقين باسم وزارة الخارجية الأميركية إن "وزارة الخارجية تعلّق معالجة تأشيرات الهجرة لخمسة وسبعين بلدا".

وكانت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت قد كتبت في وقت سابق على منصة إكس أن "الولايات المتحدة تجمّد جميع إجراءات التأشيرات لـ75 دولة، بينها الصومال وروسيا وإيران"، مرفقة المنشور برابط إلى تقرير لقناة "فوكس نيوز" أفاد بأن الإجراء يطال تأشيرات الهجرة.

ومن البلدان الأخرى المعنية بهذا التدبير بحسب "فوكس نيوز" العراق ومصر واليمن ونيجيريا وتايلاند والبرازيل.

لا يخفي الرئيس الأميركي نيّته احتواء تدفّقات الهجرة، لا سيّما من البلدان غير الأوروبية، وفق ما نقتله فرانس برس.

وهو وصف الصوماليين بـ"القمامة" التي "ينبغي أن تعود إلى حيث أتت" وأعرب عن انفتاحه على أن ينتقل سكان من البلدان الاسكندينافية إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت وزارة الخارجية الإثنين عن سحب أكثر من 100 ألف تأشيرة دخول منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض، وهو عدد قياسي لهذه الإجراءات في خلال سنة.

والشهر الماضي، أعلنت وزارة الأمن الداخلي أن إدارة ترامب طردت أكثر من 605 آلاف شخص وأن 2,5 مليون شخص آخر غادروا بمحض إرادتهم.

ولا يؤثّر التدبير الأخير على تأشيرات السياحة أو العمل، مع ان الإدارة الأميركية توعّدت بالتحقّق من سجّلات مقدّمي الطلبات على شبكات التواصل الاجتماعي.