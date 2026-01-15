أسعار النفط تنخفض بنسبة 3% بعد تصريحات ترامب بشأن إيران

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- انخفضت أسعار النفط الخميس بعدما تراجعت المخاوف بشأن عدم الاستقرار في إيران عقب تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

وانخفض سعر خام غرب تكساس الوسيط بنسبة 3% إلى 60.16 دولارا للبرميل، بينما انخفض سعر خام برنت بنسبة 2,93% إلى 64.57 دولارا، وذلك بعدما قال ترامب إنه أُبلغ بوقف عمليات قتل المتظاهرين في إيران.

وردا على سؤال من مراسل وكالة فرانس برس في المكتب البيضوي عما إذا كان العمل العسكري الأميركي استبعد الآن، أجاب ترامب "سنراقب الوضع ونرى كيف تسير الأمور".

وصرّح ترامب أنه أُبلغ "من مصدر ثقة" بأن "القتل يتوقّف في إيران. وقد توقّف... وما من إعدامات مخطّطة".

وتحدث ترامب في الأيام الأخيرة عن تقديم المساعدة للشعب الإيراني في مواجهة حملة القمع التي شنتها السلطات والتي تقول جماعات حقوقية إنها أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 3428 شخصا.

وقد تسببت مخاوف من تقييد إمدادات النفط الخام بسبب الوضع في إيران، في ارتفاع أسعار النفط بنحو 1,5% الأربعاء.

قال كايل رودا من "كابيتال.كوم" المتخصص "انخفضت أسعار النفط... على خلفية تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب بأن إيران ستمتنع عن قتل المتظاهرين، ما قلل من المخاوف من حدوث صدمة وشيكة في إمدادات أسواق الطاقة".

من جهته، أشار المحلل مايكل وان من المجموعة المالية MUFG هذا الأسبوع إلى أن إيران تمثل 3% من إنتاج النفط العالمي.

وقال وان الخميس إن تصريحات ترامب الأخيرة "تأتي حتى فيما أعادت الولايات المتحدة نشر بعض الأفراد في قطر وقواعد أميركية أخرى على خلفية التوترات الجيوسياسية المستمرة والتهديدات الإيرانية المحتملة باستهداف تلك المواقع".

AFP