خوشناو يطمئن أهالي أربيل: مخازننا ممتلئة بالمواد الغذائية ولا داعي للقلق

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان 24)- وجه محافظ أربيل، أوميد خوشناو، رسالة طمأنة إلى المواطنين بشأن استقرار الأوضاع التموينية في المحافظة، مؤكداً توفر المواد الغذائية بكميات كبيرة وتكفي لفترات طويلة.

وفي تصريح لوسائل الإعلام، أكد خوشناو أن المخازن والمستودعات في أربيل "ممتلئة بالمواد الغذائية الأساسية"، مشيراً إلى أن الاحتياطي الاستراتيجي الحالي يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لمدة ستة أشهر كاملة.

وشدد المحافظ على عدم وجود أي مبرر للقلق أو الخوف من حدوث نقص في السلع أو اضطراب في حركة السوق.

وحذر محافظ أربيل من أي محاولات لاستغلال الظروف الراهنة لإحداث ارتباك في الأسواق.

وقال: سنتخذ إجراءات قانونية صارمة وحازمة تجاه أي طرف أو جهة تتسبب في اضطراب السوق أو التلاعب بالأسعار.

كما أعلن عن توجيه الجهات الرقابية بتشديد المتابعة الميدانية للأسواق لضمان انسيابية الحركة التجارية وحماية المستهلك من أي تلاعب.