شركة DNO النرويجية تعلن عن إنجاز تاريخي بإنتاج 500 مليون برميل نفط في إقليم كوردستان

منذ ساعة

اربيل (كوردستان24) - أعلنت شركة "دي إن أو" (DNO) النرويجية، إحدى الشركات الرائدة في قطاع الطاقة العاملة في إقليم كوردستان، عن وصول إجمالي إنتاجها التراكمي من النفط في الإقليم إلى 500 مليون برميل، واصفة هذا الرقم بـ "المنعطف التاريخي" في مسيرة عملها بالمنطقة.

وخلال كلمة له في مراسم خاصة، استعرض الرئيس التنفيذي للشركة مسيرة التطور التي شهدتها DNO منذ عام 2011، مشيراً إلى أن أداء الشركة تضاعف بشكل كبير؛ فبعد أن كان الإنتاج السنوي في تلك الفترة لا يتجاوز 20 مليون برميل، نجحت الشركة بفضل الاستثمارات والالتزام بالمعايير الدولية في الوصول إلى نصف مليار برميل خلال العقد الأخير.

وأكد الرئيس التنفيذي في كلمته أن الشركة واجهت العديد من التحديات، بما في ذلك الأزمات السياسية والمالية، بالإضافة إلى التهديدات الأمنية المتمثلة في الهجمات بالطائرات المسيرة، إلا أنها ظلت ملتزمة بمواصلة عملياتها الاستثمارية في كردستان دون توقف.

وكشف المسؤول عن خطة الشركة الاستراتيجية لعام 2026، والتي تتضمن حفر 8 آبار نفطية جديدة، بهدف تعزيز القدرة الإنتاجية اليومية ورفع مستويات التصدير والعمليات التشغيلية، بما يخدم اقتصاد الإقليم وتطلعات الشركاء، وفي مقدمتهم شركة "جينيل إنيرجي" (Genel Energy).

وفي ختام كلمته، أعربت شركة DNO عن شكرها وتقديرها العميق لحكومة إقليم كوردستان على الدعم المتواصل، وخصّت بالذكر مسرور بارزاني، رئيس حكومة الإقليم، مشيدة بجهوده في توفير بيئة استثمارية مستقرة تدعم عمل الشركات الأجنبية وتضمن استدامة تطوير قطاع الطاقة في الإقليم.