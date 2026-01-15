ثلوج "سيدكان" تصل إلى مترين.. وقائممقام القضاء لـ "كوردستان 24": الطرق سالكة والفرق في حالة تأهب

منذ 3 ساعات

أربيل (كوردستان24)- أكد قائممقام قضاء سيدكان، إحسان جلبي، أن القضاء شهد موجة ثلوج هي الأكثف منذ عشر سنوات، حيث تجاوزت سماكة الثلوج في بعض المناطق المرتفعة حاجز المترين، مما أدى إلى عرقلة حركة التنقل في 148 قرية تابعة للقضاء.

وقال جلبي في تصريح خاص لـ "كوردستان 24": "تسببت موجة الثلوج القوية التي اجتاحت حدود القضاء في قطع العديد من الطرق الواصلة بين سيدكان وقضاء سوران، بالإضافة إلى الطرق الرابطة بين القرى ومركز القضاء، حيث تراوحت سماكة الثلوج بين 40 سم ومتر واحد في بعض الأماكن، وصولاً إلى أكثر من مترين في المناطق الجبلية والوعرة".

وأوضح قائممقام سيدكان أن فرق مديرية الصيانة والحماية في إدارة سوران المستقلة، بالتعاون مع فريق خاص شكلته قائممقامية سيدكان، بدأت منذ اللحظات الأولى بحملة واسعة لإزالة الثلوج، بدأت بفتح الطرق الرئيسية ومن ثم الانتقال إلى الطرق الفرعية التي تربط القرى ببعضها.

وطمأن جلبي المواطنين بأن "حركة المرور والتنقل عادت إلى طبيعتها في جميع قرى المنطقة بفضل الجهود المستمرة، ولا توجد حالياً أي مشاكل في الطرق بسبب تساقط الثلوج".

وأشار في ختام حديثه إلى أن الفرق الفنية والخدمية لا تزال في حالة تأهب قصوى واستعداد تام للتدخل السريع في حال حدوث أي انقطاعات جديدة ناتجة عن تساقط الثلوج، لضمان استمرار انسيابية الحركة وتأمين احتياجات سكان القضاء.