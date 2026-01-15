زلماي خليل زاد لـ "كوردستان 24": الأولوية لتشكيل حكومة عراقية تسيطر على الميليشيات وحكومة قوية في الإقليم

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أكد المبعوث الأمريكي السابق، زلماي خليل زاد، على ضرورة وجود حكومة عراقية فاعلة وقادرة على بسط سلطتها، مشدداً على أن السيطرة على المجموعات المسلحة وحصر السلاح بيد الدولة يمثلان ركيزة أساسية لاستقرار البلاد.

وقال خليل زاد في تصريح خاص لـ "كوردستان 24": "رغم أنني لا أملك تفاصيل دقيقة حول الرسائل المحددة الموجهة للعراق حالياً، إلا أنني أرى توجهاً عاماً يحث على الإسراع في تشكيل الحكومة العراقية، شريطة أن تكون حكومة مؤثرة وقوية".

وأوضح الدبلوماسي الأمريكي السابق أن نجاح أي حكومة قادمة في بغداد يرتبط بمدى قدرتها على "ضمان خضوع الميليشيات لسيطرة الدولة وامتثالها لأوامر الحكومة"، مشيراً إلى أن هذا الملف يعد من القضايا الجوهرية في العملية السياسية العراقية.

وفيما يتعلق بالشأن الكوردستاني، دعا خليل زاد الأطراف السياسية في إقليم كوردستان إلى تجاوز الخلافات والعمل على تشكيل الحكومة الجديدة للإقليم في أقرب وقت ممكن، معتبراً أن استقرار المؤسسات في أربيل هو جزء لا يتجزأ من استقرار العراق والمنطقة.