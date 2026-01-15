جواز السفر العراقي ضمن الأضعف عالمياً في 2026.. المرتبة قبل الأخيرة عربياً متفوقاً على سوريا فقط

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- أظهر أحدث تصنيف لمؤشر "هينلي" لجوازات السفر (Henley Passport Index) لعام 2026، استمرار تراجع قوة جواز السفر العراقي، حيث لا يزال يقبع في المراتب الأخيرة على المستويين العالمي والعربي، محتلاً المركز الـ20 بين الدول العربية.

ووفقاً للبيانات الصادرة عن المؤشر، فإن هناك فجوة كبيرة في مستوى حرية التنقل بين الدول العربية. ويُصنف الجواز العراقي كواحد من أضعف الجوازات من حيث حرية الحركة والسفر، حيث جاء في المرتبة قبل الأخيرة عربياً، متقدماً بمرتبة واحدة فقط على جواز السفر السوري الذي تذيل القائمة في المركز الـ21.

ترتيب الدول العربية

بحسب التقرير، فرضت دول الخليج سيطرتها على صدارة أقوى جوازات السفر العربية:

الإمارات العربية المتحدة (المركز الأول عربياً).

قطر (المركز الثاني).

الكويت (المركز الثالث).

المملكة العربية السعودية (المركز الرابع).

البحرين (المركز الخامس).

سلطنة عمان (المركز السادس).

وفي المراتب التالية، جاءت دول شمال أفريقيا والشرق الأوسط، حيث حلت المغرب في المركز السابع، تلتها تونس ثامناً، موريتانيا تاسعاً، الجزائر في المركز العاشر، ثم الأردن (11)، مصر (12)، جيبوتي (13)، ولبنان في المركز الـ14.

أما في قائمة الجوازات الأضعف، فقد جاء السودان في المركز الـ15، تليها ليبيا (16)، فلسطين (17)، الصومال (18)، واليمن في المركز الـ19. وحل العراق في المركز الـ20، متفوقاً فقط على سوريا التي جاءت في نهاية القائمة.

يعتمد تصنيف مؤسسة "هينلي" الدولية على بيانات حصرية من الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA). ويستند المعيار الأساسي للتصنيف إلى عدد الوجهات التي يمكن لمواطني الدولة السفر إليها دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة، أو من خلال الحصول على التأشيرة عند الوصول (Visa on Arrival).