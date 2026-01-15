"قسد" تغلق كافة المعابر مع مناطق سيطرة الحكومة السورية في الطبقة والرقة ودير الزور

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت "الإدارة العامة لأمن المعابر والحركة" في شمال وشرق سوريا، التابعة لقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، اليوم الخميس، إغلاق كافة الطرق الاستراتيجية والمعابر الواصلة مع مناطق سيطرة الحكومة السورية في محافظات الرقة ودير الزور ومنطقة الطبقة، وذلك حتى إشعار آخر.

وأوضحت الإدارة في بيان رسمي أن هذا القرار جاء في ظل "تطورات أمنية خطيرة"، ورداً على خطوة مماثلة اتخذتها السلطات في دمشق بإغلاق المعابر من طرفها. وأشار البيان إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية تسببت في "توترات أمنية وتصعيد خطير"، مما انعكس بشكل مباشر ومهدد على سلامة المواطنين والموظفين والمسافرين.

وبحسب البلاغ الصادر، فإن قرار الإغلاق سيدخل حيز التنفيذ فوراً، مع استثناء بعض الحالات الإنسانية الضرورية، وهي:

الحالات الطبية والإنسانية الطارئة.

المنظمات الإنسانية المعتمدة والموثوقة.

يأتي هذا القرار وسط توترات متصاعدة بين الطرفين، عقب هجمات عسكرية شنها الجيش السوري خلال الأيام القليلة الماضية على حيّي "الشيخ مقصود" و"الأشرفية" ذوي الغالبية الكردية في مدينة حلب، ما أسفر عن سقوط ضحايا وجرحى ونزوح عشرات العائلات.

كما يتزامن هذا الإجراء مع إعلان الجيش السوري، يوم الثلاثاء الماضي (13 كانون الثاني)، منطقتي "دير حافر" و"مسكنة" في ريف حلب مناطق عسكرية مغلقة، مما زاد من تعقيد الأوضاع الميدانية وقطع أوصال التواصل بين مناطق السيطرة المختلفة في الشمال السوري.