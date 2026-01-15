الأرجنتين تدرج فروع "الإخوان المسلمون" في مصر والأردن ولبنان على قائمة الإرهاب

منذ 30 دقيقة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت الحكومة الأرجنتينية، اليوم الخميس 15 يناير 2026، تصنيف فروع جماعة "الإخوان المسلمون" في كل من مصر والأردن ولبنان كـ"منظمات إرهابية"، مشددة على أن أعضاء الجماعة وحلفاءهم لن يفلتوا من المساءلة القانونية.

وأصدر مكتب الرئيس الأرجنتيني، خافيير ميلي، بياناً رسمياً أكد فيه أن هذا القرار استند إلى تقارير استخباراتية وفنية تثبت تورط الجماعة في أنشطة غير قانونية، تشمل تنفيذ أعمال إرهابية، وبث خطاب الكراهية، والتحريض على التطرف والعنف.

وأشار البيان إلى أن جماعة الإخوان المسلمين ترتبط بعلاقات وثيقة مع تنظيمات إرهابية أخرى، مما يشكل تهديداً مباشراً لمصالح الدولة الأرجنتينية وأمنها.

وأضافت الرئاسة الأرجنتينية أن هذه الخطوة تهدف إلى تفعيل آليات الردع والكشف المبكر عن الأنشطة الإرهابية، وتضييق الخناق مالياً على المنظمات المحظورة، مؤكدة أن هذا الإجراء يضمن ملاحقة عناصر الجماعة وشركائهم وتقديمهم للعدالة.

ويأتي هذا القرار في أعقاب خطوات مماثلة اتخذتها الإدارة الأمريكية برئاسة دونالد ترامب، والتي صنفت الجماعة في وقت سابق كمنظمة إرهابية، حيث تتبنى حكومة ميلي نهجاً متناغماً مع السياسة الأمريكية في مكافحة التنظيمات المتطرفة.

يُذكر أن جماعة الإخوان المسلمين، التي تأسست في مصر عام 1928، واجهت في السنوات الأخيرة تراجعاً كبيراً في نفوذها نتيجة ضغوط من قوى إقليمية ودولية. وقد تم تصنيفها كمنظمة إرهابية في عدة دول، من بينها مصر والسعودية، كما حظرت الأردن كافة أنشطتها في نيسان/أبريل من العام الماضي.