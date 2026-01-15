تغييرات جوهرية في نظام القبول بالدراسات العليا بجامعات إقليم كوردستان

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- عقد مجلس وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في إقليم كوردستان، اليوم الخميس، اجتماعه الاعتيادي الأول للعام الجديد، برئاسة وزير التعليم العالي وحضور أعضاء المجلس، لمناقشة آليات تطوير وتعزيز تعليمات الدراسات العليا (الدبلوم العالي، الماجستير، والدكتوراه) في جامعات الإقليم.

وأعلنت الوزارة في بيان رسمي، أن المجلس قرر اعتماد "نظام الروندات السنوية" لفتح باب التقديم للدراسات العليا بشكل دوري ومنتظم في جميع جامعات كوردستان. كما أقر الاجتماع إجراء مراجعة وتعديل على عدد من فقرات التعليمات رقم (12) لسنة 2024 الخاصة بالدراسات العليا، بهدف إغنائها ورفع كفاءة العملية العلمية.

وأبرزت الوزارة أهم النقاط التي شملتها المراجعة والتعديل، وهي:

تعديل نظام الاختبار: إلغاء الفقرة التي تنص على أن "الإجابة الخاطئة تحذف الإجابة الصحيحة" (نظام الحسم) في اختبار القدرة العلمية، لتسهيل عملية التقييم على المتقدمين.

دعم طلبة المناطق الكوردستانية: إعفاء الطلبة المنحدرين من المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان من أجور دراسة (الدبلوم العالي، الماجستير، والدكتوراه)، وذلك ضمن إطار التعليمات والإجراءات القانونية المتبعة.

حسم المقاعد الشاغرة: التأكيد على عدم ملء أي مقاعد دراسية تبقى شاغرة بعد الإعلان النهائي عن النتائج.

شرط اللغة الإنجليزية: إجراء مراجعة "مشروطة" لمتطلبات شرط اللغة الإنجليزية للمتقدمين في الأقسام العلمية والإنسانية، بما يتناسب مع احتياجات كل تخصص.

ويأتي هذا القرار في إطار مساعي الوزارة لتنظيم ملف الدراسات العليا وتوفير فرص عادلة للطلبة، مع الحفاظ على الرصانة العلمية للمؤسسات الأكاديمية في إقليم كوردستان.