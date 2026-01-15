القيادة العامة للقوات المسلحة: العراق لن يكون ساحة لتصفية الصراعات أو منطلقاً للاعتداء على دول الجوار

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أكدت القيادة العامة للقوات المسلحة العراقية، اليوم الخميس 15 كانون الثاني 2026، موقف العراق الثابت برفض استخدام أراضيه وأجوائه ومياهه كساحة لتصفية الصراعات الإقليمية، مشددة على منع أي هجوم ينطلق من العراق ضد دول الجوار أو المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي باسم القيادة العامة للقوات المسلحة، صباح نعمان، في بيان صحفي نشرته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع): "إن محاولات زج العراق في أتون التوترات والصراعات الإقليمية لا تخدم مصلحة الشعب العراقي"، داعياً جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس والالتزام بلغة الحوار والتفاوض.

وأوضح البيان أن التطورات المتسارعة وتصاعد التهديدات في المنطقة تؤثر بشكل مباشر على الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكداً أن جمهورية العراق تجدد موقفها الراسخ برفض استخدام أراضيها أو أجوائها أو مياهها الإقليمية كمنطلق لأي عمليات عسكرية ضد أي دولة كانت.

وأشار نعمان إلى أن هذا الموقف ينطلق من نصوص الدستور العراقي والسياسة العامة للحكومة الاتحادية، التي تؤكد على احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، ووجوب المعاملة بالمثل لحماية سيادة العراق.

وأضاف المتحدث أن العراق ملتزم تماماً بمنع تحويل أراضيه إلى ساحة للتهديدات التي تستهدف أمن واستقرار دول الجوار والمنطقة، مشدداً على أن الحكومة ترفض الانجرار إلى صراعات لا تخدم المصالح الوطنية العليا.

وفي ختام البيان، جددت الحكومة العراقية دعوتها لكافة الأطراف الدولية والإقليمية لتغليب الدبلوماسية واعتماد الحوار كأولوية لحل الخلافات، بما يتماشى مع القوانين الدولية وميثاق الأمم المتحدة، وذلك لتجنيب المنطقة مزيداً من التوتر وعدم الاستقرار.