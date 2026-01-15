إسرائيل تعلن قصف مناطق لبنانية عدة بعد توجيهها إنذارا بإخلاء مبان في إحدى القرى

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس أنه قصف أهدافا تابعة لحزب الله في عدد من المناطق اللبنانية، بعدما كان وجّه إنذارا إلى سكان قرية في جنوب شرق لبنان بضرورة إخلاء مبنى ومحيطه فيها.

وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان أنه "يضرب أهدافا تابعة" للحزب "في مناطق عدة من لبنان"، موضحا أنه يردّ بذلك "على خروق حزب الله المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار".

وقبيل ذلك، وجه الجيش الإسرائيلي إنذارا لسكان سحمر في جنوب شرق لبنان بضرورة إخلاء مبنى ومحيطه في القرية قبل قصفه.

وكتب الناطق أفيخاي أدرعي على منصة إكس "إنذار عاجل إلى سكان... قرية سحمر"، مشيرا الى أن الجيش سيهاجم "على المدى الزمني القريب بنى تحتية عسكرية تابعة لحزب الله الإرهابي وذلك للتعامل مع محاولاته المحظورة لإعادة إعمار أنشطته في المنطقة".

وأفادت الوكالة الوطنية للاعلام الرسمية بأن "طائرات العدو الإسرائيلي الحربية استهدفت المبنيين السكنيين المهددين في بلدة سحمر".

بعد وقت قصير من إعلان الجيش أنه ضرب مواقع في لبنان، وجّه أدرعي إنذارا جديدا بإخلاء قرية مشغرة في جنوب شرق لبنان أيضا.

وواصلت إسرائيل شن غارات على لبنان رغم وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ووضع حدا لحرب دامت أكثر من عام، وتؤكد أن هذه الضربات تستهدف حزب الله وبوتيرة أقل حركة حماس الفلسطينية.

وأعلن الجيش اللبناني في 8 كانون الثاني/يناير الجاري إنجاز نزع سلاح حزب الله من المنطقة الممتدة من الحدود الجنوبية مع إسرائيل حتى نهر الليطاني.

لكنّ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو قال إنّ "اتفاق وقف إطلاق النار... ينصّ بوضوح على أنه يجب نزع سلاح حزب الله بالكامل"، معتبرا أن الجهود اللبنانية في هذا المجال "تُعد بداية مشجعة، لكنها غير كافية بتاتا".

ومنذ إعلان الجيش اللبناني استكمال هذه المرحلة من خطته جنوب نهر الليطاني، وجهت إسرائيل ضربات عدة إلى مناطق يقع معظمها شمال الليطاني، كما هي حال قرية سحمر التي قصفها الخميس.