البيت الأبيض: إيران توقف إعدام 800 شخص استجابةً لتحذيرات ترامب

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارولين ليفيت، اليوم الخميس، أن السلطات الإيرانية علّقت تنفيذ 800 حكم بالإعدام، وذلك استجابةً للتحذيرات الصارمة التي وجهها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى طهران.

وقالت ليفيت في مؤتمر صحفي: "نتيجة للتحذيرات التي أطلقها الرئيس دونالد ترامب، أوقفت إيران تنفيذ 800 عقوبة إعدام"، مشيرةً إلى أن واشنطن أجرت اتصالات ومباحثات مع الجانب الإيراني بهذا الصدد، وتواصل مراقبة الأوضاع في الداخل الإيراني بدقة متناهية.

وأوضحت المتحدثة أن الرئيس الأمريكي وجه رسالة حازمة للمسؤولين الإيرانيين، أكد فيها أن استمرار قتل المتظاهرين سيؤدي إلى "عواقب وخيمة"، مشددةً على أن "جميع الخيارات لا تزال مطروحة على طاولة الرئيس" للتعامل مع أي مستجدات.

واختتمت ليفيت تصريحاتها بالتأكيد على أن الإدارة الأمريكية تتابع عن كثب مدى التزام طهران بوقف هذه الإجراءات، محذرة من مغبة استمرار الانتهاكات ضد المتظاهرين.