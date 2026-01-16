طقس العراق.. أمطار متفرقة وتباين في درجات الحرارة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- أعلنت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، عن تفاصيل حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تساقطاً للأمطار وتبايناً في درجات الحرارة.

وذكر بيان للهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي قسم التنبؤ الجوي اليوم الجمعة 16 كانون الثاني 2026، أن "غداً السبت سيكون الطقس غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، ويكون غائماً مع تساقط للأمطار في المنطقة الشمالية، ودرجة الحرارة تكون مقاربة على العموم".

وذكر، أن "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ السبت في جميع محافظات العراق، كالتالي: السليمانية 7، ودهوك 8، وأربيل 9، ونينوى 10، وكركوك 11، وصلاح الدين والأنبار 12، وبغداد وديالى 13، وكربلاء المقدسة وبابل 14، والنجف الأشرف 16، وواسط والديوانية والمثنى 17، وذي قار وميسان والبصرة 18".

وأضاف، أن "طقس يوم الأحد سيكون غائماً جزئياً في المنطقتين الوسطى والجنوبية مع تساقط زخات مطر خفيفة في المنطقة الوسطى ويكون الطقس غائماً مع تساقط زخات مطر في المنطقة الشمالية كما تتساقط الثلوج في الأقسام الجبلية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلاً في المنطقة الشمالية، وترتفع بضع درجات في المنطقتين الوسطى والجنوبية".

وأشار إلى، أن "الاثنين المقبل سيكون الطقس غائماً جزئياً الى غائم في المنطقتين الوسطى والشمالية مع تساقط أمطار متفرقة كما تتساقط الثلوج في الأقسام الجبلية، ويكون الطقس صحواً الى غائم جزئي في المنطقة الجنوبية، ودرجات الحرارة مقاربة على العموم".

وأوضح، أن "يوم الثلاثاء المقبل سيكون الطقس صحواً الى غائم جزئي مع فرص لتساقط أمطار في المنطقة الشمالية كما تتساقط الثلوج في الأقسام الجبلية، ودرجات الحرارة مقاربة في المنطقة الشمالية، وتنخفض قليلاً في المنطقتين الوسطى والجنوبية".