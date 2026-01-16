وفد رفيع من إقليم كوردستان في فيينا لتوقيع اتفاقية تعاون شاملة مع النمسا

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- وصل وفد رفيع المستوى من حكومة إقليم كوردستان، برئاسة وزير الداخلية ريبر أحمد، إلى العاصمة النمساوية فيينا في زيارة رسمية تهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع آفاق التعاون المشترك.

وأفاد مراسل "كوردستان 24"، بارزان حسن، بأن الأجندة الرئيسية للزيارة تتضمن إجراء مباحثات معمقة وتوقيع اتفاقية رسمية بين الجانبين تغطي مجالات حيوية تشمل الأمن، الاقتصاد، التجارة، وملف اللاجئين. ومن المقرر أن تجرى مراسم توقيع هذه الاتفاقية داخل مبنى وزارة الداخلية النمساوية.

ومن المؤمل أن يعقد الوفد الكوردستاني سلسلة من اللقاءات الهامة مع كبار المسؤولين النمساويين، يستهلها باجتماع مع وزير الداخلية النمساوي. وستركز المباحثات على آليات تقوية التنسيق الثنائي، حيث تمتاز هذه الزيارة عن سابقاتها بكونها ستتوج باتفاقية قانونية تحول التفاهمات الشفهية إلى برامج عمل ومشاريع تدخل حيز التنفيذ في المستقبل القريب.

ويرى مراقبون أن دعوة وفد الإقليم إلى مقر وزارة الداخلية النمساوية تحمل دلالات سياسية واضحة، تعكس الأهمية التي توليها فيينا لمكانة إقليم كوردستان ودوره في المنطقة. كما تسعى الزيارة إلى تجديد التزامات التحالف والدعم المتبادل، والارتقاء بمستوى التعاون إلى مراحل أكثر تقدماً.

جدير بالذكر أن النمسا لعبت دوراً فاعلاً خلال السنوات الماضية ضمن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وكانت من أبرز الداعمين لقوات البيشمركة، حيث ساهمت بإرسال مدربين عسكريين لرفع كفاءة القوات في الحرب ضد الإرهاب. وقد أرست هذه الخلفية من التعاون الأمني والعسكري قاعدة صلبة للعلاقات بين أربيل وفيينا، والتي بدأت تتوسع اليوم لتشمل القطاعات الاقتصادية والتجارية.