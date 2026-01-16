النمسا وإقليم كوردستان يبحثان في فيينا تعزيز التعاون الأمني ومكافحة تهريب البشر والمخدرات

منذ ساعتين

أربيل (كوردستان24)- وصف وزير الداخلية النمساوي، جيرهارد كارنر، نتائج اجتماعه مع وزير داخلية حكومة إقليم كوردستان، ريبر أحمد، في العاصمة النمساوية فيينا، بأنها "مثمرة وهامة للغاية"، مؤكداً وصول الجانبين إلى تفاهمات مشتركة لتطوير العمل الميداني في مواجهة التحديات الأمنية التي تهدد المنطقة والعالم.

وفي تصريح خاص لـ "كوردستان 24"، كشف كارنر أن المباحثات مع وفد إقليم كوردستان تناولت ملفات استراتيجية حساسة، وفي مقدمتها تفكيك شبكات تهريب البشر والقضاء على تجارة المواد المخدرة.

وأشار الوزير النمساوي إلى أن هذا اللقاء يأتي استكمالاً لسلسلة من اللقاءات والتعاون المستمر بين الجانبين، مبيناً أنه يبني على النتائج التي تم التوصل إليها خلال اجتماعهما السابق في العاصمة البريطانية لندن في آذار/مارس من العام الماضي.

كما أوضح كارنر أن الأوضاع الراهنة في منطقة الشرق الأوسط شكلت محوراً أساسياً في النقاشات، حيث شدد الطرفان على ضرورة العمل المشترك للحفاظ على الاستقرار الإقليمي. وأكد أن الحكومة النمساوية تعمل بشكل رسمي مع حكومة إقليم كوردستان لصياغة آليات ومبادرات جديدة لمواجهة التهديدات، نظراً للقناعة المشتركة بأن هذه الأطماع والأزمات تتطلب تنسيقاً مكثفاً وتبادلاً أوسع للمعلومات الاستخباراتية والأمنية.

واختتم وزير الداخلية النمساوي حديثه بالإشارة إلى أن المباحثات كانت دقيقة ومعمقة، وتهدف في جوهرها إلى بناء جبهة موحدة ضد المهربين وتجار المخدرات، بما يسهم في تعزيز الأمن الدولي وحماية المواطنين في كلا الجانبين.