رئيس حكومة إقليم كوردستان يعزي النائب في البرلمان العراقي سامي أوشانة

منذ ساعة

أربيل (كوردستان24)- قدم رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، في برقية تعزية، مواساته لعضو مجلس النواب العراقي سامي أوشانة.

وفيما يلي نص البرقية:

برقية تعزية من رئيس حكومة إقليم كوردستان

السيد سامي أوشانة، عضو مجلس النواب العراقي

ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ وفاة والدتكم، وبهذا المصاب الأليم أتقدم إليكم وإلى عائلتكم الموقرة بخالص التعازي والمواساة، وأشارككم أحزانكم.

نسأل الله العظيم أن يتغمد روح الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، وأن يمنحكم الصبر والسكينة.

مسرور بارزاني

رئيس حكومة إقليم كوردستان