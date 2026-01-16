الرئيس بارزاني يعزّي المرجع الأعلى الديني سماحة السيد علي السيستاني بوفاة شقيقه

منذ 22 دقيقة

أربيل (كوردستان 24)- وجّه الرئيس مسعود بارزاني، اليوم الجمعة، رسالة تعزية إلى سماحة آية الله العظمى السيد علي السيستاني بوفاة شقيقه.

وفيما يأتي نص رسالة التعزية:

بسم الله الرحمن الرحيم

سماحة آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني حفظكم الله ورعاكم

ببالغ الحزن والأسى، تلقينا نبأ رحيل شقيقكم سماحة السيد هادي السيستاني (رحمه الله تعالی)

وبهذه المناسبة الأليمة أتقدّم إلى سماحتكم، ومن خلالكم إلى الأسرة الكريمة وعموم المؤمنين، بخالص العزاء وصادق المواساة، سائلين الله العليّ القدير أن يتغمّد الفقيد بواسع رحمته، وأن يربط على قلوبكم بالصبر والسكينة، وأن يجعل هذه المصيبة في ميزان الأجر والثواب.

إنا لله وإنا اليه راجعون

مسعود بارزاني

16 كانون الثاني 2026